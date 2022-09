Procès de l'attentat de Nice : après la mort de Laura, "notre famille s'est déchirée"

"Dans ma famille, on s'est complètement déchiré, disloqué. Mes parents ont perdu leur fille. Ma sœur, sa jumelle. Mon frère et moi, on n'y était pas. On n'était pas au même niveau. Je suis devenue très irritable, plus renfermée", décrit Lucie, qui précise avoir "ramassé" sa sœur Audrey plusieurs fois "à la petite cuillère". Elle raconte avoir retrouvé des couteaux dans sa chambre et découvert qu'elle se scarifiait. Lucie dit cependant être "fière de ne pas avoir baissé les bras malgré les moments sombres". Depuis, la jeune femme s'est pacsée et a eu deux enfants. "J'essaie au mieux de me soigner, de me guérir", explique-t-elle.

Son frère Nicolas a déménagé à Orléans, où il s'est installé avec sa compagne. "Là-bas, personne n'était au courant de ma situation. Mais j'avais un black-out, des pertes de mémoire. J'ai été arrêté un mois, j'ai vu un psy. Je voulais me relever. Il fallait pas que je lâche."

Audrey, la sœur jumelle de Laura, doit quant à elle témoigner mardi. "Audrey sera entendue le 27, c'est son choix. Depuis cinq ans, notre famille s'est déchirée, on a eu du mal à dialoguer", confie Marie-Laure pour justifier l'absence de sa fille cadette ce mercredi auprès des siens.