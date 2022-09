Procès de l'attentat de Nice : "Ce que vous allez imaginer est en dessous de la réalité, c'est indescriptible"

Ce 14 juillet 2016, après une soirée avec des amis et sa famille, Benoît Develey passe avec sa femme médecin à l'hôpital Lenval pour récupérer du matériel. Il apprend qu'"un gros accident" a eu lieu sur la promenade des Anglais. "En arrivant sur place, je me retrouve face à deux pompiers en train d'essayer de réanimer un petit garçon qui doit avoir quatre ans. Je décide de les aider, mais ils me disent qu'il y a d'autres victimes à prendre en charge."

Pendant que le médecin effectue sa reconnaissance de terrain, un homme l'interpelle et lui crie : "Venez voir mon ami !" ."Il était déjà sous un drap. Je lui ai dit qu'il était décédé", explique le médecin, dépité. Il va alors de victimes en victimes. "J'aperçois une femme, et son enfant qui devait avoir dix ans. Ils étaient très abîmés. Traumatisme crânien pour le petit garçon, traumatisme des jambes pour les deux..." L'enfant est transporté à l'hôpital, la maman soignée sur place.

Après s'être occupé de "quatre à cinq victimes vraiment graves" et une fois l'extrême urgence évacuée, il appelle sa femme, restée dans la voiture avec les enfants. "Je lui dis que ce qu'il se passe, que c'est un carnage, qu'il y a eu un attentat." Quand il les rejoint, l'homme craque. "Face à mes enfants en bonne santé, avec la quantité d'enfants blessés grièvement ou décédés que je venais de voir, je me suis effondré." Il les ramène à la maison, mais lui repart à l'hôpital. Il y restera jusqu'à plus de 4h du matin.

Me Le Roy lui demande ce qui a été le plus difficile ce soir-là. "C'est vraiment la charge émotionnelle que j'ai reçue. Je n'avais jamais reçu ça", répond Benoît Develey, qui avait pourtant déjà vécu un drame de dimension mondiale. Un an plus tôt, il était l'un des primo-intervenants après le crash de la Germanwings. "Ça fait un peu trop, c'est sûr", souligne-t-il, très ému.