Procès de l'attentat de Nice : diffuser ou non les vidéos de la course meurtrière du camion ? Les avis divergent

Me Virginie Le Roy, avocate de l'association Promenade des anges et de plus de cent victimes, fait partie de ceux qui ont demandé la diffusion des images. "C'est une demande qui vient des victimes. Elles souhaitent cette projection pour plusieurs raisons. La première est en rapport avec le stress post-traumatique, les écarts de mémoire, les black-out, et ce besoin de reconstituer les faits, la chronologie. La seconde est qu'il faut confronter les accusés aux conséquences de leurs actes. Je pense qu'on ne peut pas prendre la mesure de l'horreur que ça a été, de l'ampleur du mouvement de panique, de l'ampleur de la barbarie sans voir ces vidéos", explique-t-elle ce mercredi à TF1info.

L'avocate rappelle qu'il "n'est pas courant d'avoir une ou plusieurs vidéos de scènes de crime" et que "dans le cadre de procès d'assises classique", la question de montrer les images ou ne se pose pas. "C'est une opportunité judiciaire sur la manifestation de la vérité dont il faut se saisir. C'est la scène de crime, ce sont les faits que l'on va juger. Et dans les procès d'assises, on étudie la scène de crime, c'est un passage obligé."

Me Virginie Le Roy considère également que ces vidéos sont nécessaires pour trancher la recevabilité de certaines des quelque 1940 parties civiles. "Lundi, le parquet national antiterroriste a estimé que la recevabilité de certaines parties civiles, qui ne se trouvaient pas dans la trajectoire du camion mais qui ont été blessées essayant de fuir ou choquées, devait être examinée au cas par cas. Je ne vois pas comment la cour peut examiner cela sans visionner les vidéos", souligne l'avocate.

Enfin, pour l'avocate enfin, "confronter les accusés à ce qu'a été cet attentat peut, peut-être, aussi permettre de libérer leur parole car leurs explications ont été très timides pendant l'instruction."