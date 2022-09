Procès de l'attentat de Nice : les images "extrêmement violentes" projetées à l'audience

La question avait été posée dès le début de ce procès. Ce mercredi 13 septembre, la cour a tranché : la "vidéo camion 14 Juillet 2016" qui montre l'attaque de 4 minutes et 17 secondes commise sur la promenade des Anglais, et qui a fait 86 morts - dont 15 enfants - et près de 500 blessés, sera projetée jeudi matin sur le grand écran de la salle des grands procès, au Palais de justice de Paris.

"Le visionnage du scellé est de nature à éclairer la cour" sur l'acte criminel commis par le terroriste Mohamed Lahouaiej-Bouhlel au volant de son 19 tonnes, et sur "le nombre de victimes touchées par ces faits", a expliqué le président Laurent Raviot. Et si aucun des accusés au procès n'est jugé pour complicité, l'attentat présente bien "un lien de connexité avec l'association de malfaiteurs terroriste" pour laquelle trois des huit accusés sont jugés, a détaillé le magistrat.

"Ce visionnage peut aussi contribuer à la compréhension de l'événement pour les parties civiles et à leur reconstruction" a-t-il précisé, avant d'ajouter : "Il peut aussi aider la cour à apprécier la notion de proximité et de périmètre de l'attentat".