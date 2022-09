Procès de l'attentat de Nice : qui sont les huit accusés qui vont être jugés ?

Franco-Tunisien et célibataire sans enfant, Ramzi Arefa est né le 28 novembre 1994 à Nice, il est en détention provisoire depuis juillet 2016. Connu des services de police pour des faits de droit commun, il est poursuivi pour participation à une "association de malfaiteurs terroriste" et infractions à la législation sur les armes. Une arme type fusil d'assaut et un chargeur pour fusil d'assaut ont été retrouvés à son domicile.

Il lui est notamment reproché de s'être associé avec Mohamed Lahouaiej-Bouhlel dans sa recherche d'armes dans les semaines précédant l'attentat. Il aurait également exercé un rôle d'intermédiaire entre l'auteur de l'attentat et plusieurs des coaccusés poursuivis pour trafic d'armes.

Il s'agit du seul accusé à encourir la réclusion criminelle à perpétuité, car en état de récidive légale. Il avait été condamné et placé en détention entre 2014 et 2016 et avait alors rencontré Mohamed Lahouaiej-Bouhlel qui assurait des livraisons à la maison d'arrêt. La discussion avait débuté selon lui à travers le grillage. Il ne le connaissait, selon lui, que sous le nom de "Kais ou Momo".