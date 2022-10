Procès de l'attentat de Nice : François Molins reconnaît "des difficultés" sur les autopsies des corps

Me le Roy a également abordé la question de la communication alors que les familles n'ont appris, que bien après 2016, que des organes avaient été prélevés sur leurs proches. "Certaines ont appris à l'audience que leur proche avait eu des organes prélevés, ce qui a été très douloureux pour elles. Je souhaiterais que les démarches pour procéder aux inhumations pour restituer les organes soient facilitées. Je souhaiterais que le parquet prenne attache avec chaque famille qui souhaite récupérer les prélèvements avec un accompagnement", a insisté l'avocate.

"On a fait porter notre vigilance sur certains points, elle a été plus lâche sur d'autres. Les prélèvements, personne ne savait, on l'a appris après", a répété le magistrat. "Il faut aujourd'hui des requêtes en restitution. Et je ne vois pas d'autres solutions que de faire des analyses ADN pour restituer ces organes aux familles". Ces quelques mots ont entraîné les applaudissements dans la salle. "Pas de manifestation", a rappelé le président Laurent Raviot pour faire cesser le bruit. Au total, cinq familles sur les 14 concernées par l'autopsie d'un proche ont demandé la restitution des organes.

"Je sais bien que tout n'a pas été parfait, mais nous avons fait tout notre possible pour prendre en charge les victimes avec humanisme et professionnalisme", a assuré François Molins. À l'issue de l'audience, Me Le Roy a indiqué que ses clients étaient "satisfaits" et "émus". "Il y a eu un discours franc, honnête, sincère sur la question des prélèvements d'organes. Le procureur général a bien dit que c'étaient des pratiques qui n'étaient pas normales, pas usuelles. (…) C'est bien que ça ait été dit."