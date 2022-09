Procès de l'attentat de Nice : la sidération dans la salle après la diffusion de la vidéo de l'attaque

C'est le moment que tout le monde redoutait. "Je pense qu’il faut être conscient de l’effroi que ces images vont provoquer", avait prévenu vendredi l'un des avocats généraux, Jean-Michel Bourlès. Laurent Raviot, le président de la cour d'assises spéciales, avait de son côté insisté sur le caractère "extrêmement violent" de celles-ci.

La vidéo retraçant la course meurtrière du camion de 19 tonnes, ce terrible 16 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice, a été diffusée jeudi. "Je mets en garde à nouveau les personnes qui vont visionner ce film des conséquences que cela peut avoir", alertait encore, juste avant sa présentation, Laurent Raviot. "Des psychologues sont là et peuvent assister les personnes qui en ont besoin. On n'est pas obligés de rester dans la salle si on ne veut pas assister à la projection."

À 13h05, il a demandé que la lumière de la salle des Grands procès soit éteinte, que tous les téléphones portables soient coupés et que les ordinateurs – y compris ceux de la presse - soient fermés. Plongée dans le noir, dans un silence glacial, la salle d'audience a revécu ce moment d'horreur.