Procès de l'attentat de Nice : qui sont ces deux hommes qui ont tenté de stopper le terroriste ?

Ce soir-là, l'un circulait à vélo, l'autre en scooter. Jamais l'un ou l'autre n'avait pensé qu'il n'abandonnerait son engin pour essayer d'arrêter un terroriste au volant de son camion 19 tonnes. Alexandre Nigues et Franck Terrier font partie des 25.000 personnes qui se trouvaient, le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais à Nice au moment du traditionnel feu d'artifice. Et comme beaucoup ce soir-là, les deux hommes ont croisé la route de Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Deux héros qui ont tenté d'arrêter la course folle du terroriste. Un acte qui leur a valu d'être décorés.