Myrtille, 15 ans, victime de l'attentat de Nice : "Ce que j'attends de ce procès ? J'attends le futur"

Le 19 tonnes poursuit ses embardées et n'épargne personne. "J'ai zigzagué d'un côté à l'autre, essayant d'éviter le camion, mais celui-ci n'allait pas droit. J'ai eu beau continué, je ne savais plus quoi faire", poursuit Myrtille. Son père non plus ne sait pas comment échapper au poids-lourd qui roule de gauche à droite et de droite à gauche. Il tire sa fille par le bras, côté droit. "J'étais face aux roues du véhicule qui passait devant moi. Et bien que ce moment n'ait duré que quelques secondes, j'ai parfois l'impression de le vivre et alors, il dure une éternité", décrit l'adolescente.

Kévin se blesse dans sa chute. Myrtille, elle, est indemne. Un homme vient vers eux pour leur demander si tout va bien. "Je ne me souviens pas de son visage mais cet homme m'a marquée par l'altruisme dont il a fait preuve (...) Je ne l'oublierai pas", souligne-t-elle, tout émue en évoquant cet inconnu.