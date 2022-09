Procès de l'attentat de Nice :"Il était déterminé à écraser le maximum de personnes"

Franck Terrier a déjà raconté son histoire des dizaines de fois à la presse. Ce mardi, pourtant, devant la cour d'assises, le quinquagénaire était impressionné. "Détendez-vous, je vois que vous êtes un peu tendu", conseille le président de la cour d'assises spéciale, Laurent Raviot, à l'homme face de lui à la barre.

Costume bleu marine, Légion d'honneur sur le col, cravate sombre et chemise blanche, Franck Terrier débute sa déclaration spontanée. "Ce soir-là, on était avec ma femme, on voulait manger une glace. Un camion nous double sur la droite. Je voulais le rattraper. Ma femme hurlait, je l'ai déposée. J'essaie de jeter mon scooter sous les roues du camion. J'arrive à accéder à la cabine et je me bats avec le terroriste. Et voilà, c'est tout", résume-t-il en une poignée de secondes, omettant même de dire qu'il s'était pris un coup de crosse, qu'il avait échappé à un coup de feu et qu'il s'était ensuite réfugié sous l'une des roues du 19 tonnes.

Il faudra attendre les questions de la cour et des avocats pour en savoir plus. "Vous, vous avez compris ce qu'il se passait ? interroge Laurent Raviot. "J'ai tout de suite compris ce qu'il se passait, il (le terroriste) visait le maximum de personnes", lui répond Franck Terrier avant d'ajouter plus tard : "J'ai vu tout de suite que c'était un attentat terroriste. Il n'y avait aucune ambiguïté à ce niveau-là. Il était déterminé à écraser le maximum de personnes."