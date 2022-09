"On devient une autre personne" : au procès de l'attentat de Nice, de premières parties civiles racontent

Sandrine B., pull noir, longs cheveux blonds, yeux clairs lui succède à la barre. Elle avait 21 ans le 14 juillet 2016 et était allée voir le feu d'artifice avec son petit ami de l'époque. Après le spectacle, elle veut rentrer mais son ami la convainc de venir avec lui et des amis au Mc Do. "Je regardais les fumigènes et là tout le monde commence à se marcher dessus. Je ne vois plus mon ex et ses amis. Il n'y a plus personne. Je reste statique, je ne comprends pas. Un collègue de travail de mon ami arrive affolé et me crie : 'Serrez serrez', se remémore la jeune femme.

Elle voit des gens courir à contresens. Quelqu'un crie : "C'est le camion, c'est le camion". "Ça a pas tilté dans ma tête. Je ne savais pas de quoi il parlait mais j'ai senti le danger. J'ai pensé à un attentat vu l'affolement." (...) J'essaie de m'enfuir vite. Je suis pétrifiée, je me suis dit que j'allais prendre une balle. Beaucoup avait déjà pris la fuite", poursuit-elle.

Elle finit par sauter du haut de la promenade et trouve refuge dans le vestiaire d'un restaurant où d'autres personnes, dont un ami, la rejoignent. "Je disais n'importe quoi, que je n'avais pas de mutuelle, que j'ai perdu ma chaussure", se souvient-elle. De là, elle distingue des "percussions" dehors, des "bruits très sourds", "comme si le stand de bonbons avait été percuté fortement".

Puis intervient un deuxième mouvement de foule, "ce sont des parents avec leurs enfants. Ils crient : 'Ils sont derrière nous, ils sont derrière nous ?'" Tout le monde trouve refuge dans le restaurant, certaines personnes prennent des couteaux pour se défendre. "Le petit garçon devant moi nous dit 'Taisez-vous, on va tous mourir à cause de vous'. On est restés dans le silence. Une petite fille devant moi priait le Seigneur de bien vouloir nous sauver."

De nombreuses rumeurs courent alors sur la situation : "On voulait quitter les lieux, on ne savait pas discerner qui disait vrai, qui disait faux." Sandrine B. aperçoit une télé dans une salle du restaurant et y voit le camion meurtrier. "Pour moi, c'était des terroristes qui nous tiraient dessus. Je n'ai pas vu le camion arriver", insiste-t-elle.