Procès de l'attentat de Nice : "Vous, assassins de ma sœur, regardez-moi !"

"Trois jours ont passé, pour moi c'était une éternité", explique Audrey. Elle évoque "des gens méchants qui ont dit qu'ils l'avaient retrouvée", certains qui l'auraient vue au Negresco ou encore les kidnappings cités par d'autres. Puis Audrey est appelée pour faire un test salivaire. Nouvel espoir pour l'adolescente, avant que la terrible annonce n'arrive. "Le commissaire a demandé à nous voir avec mon grand frère et ma grande sœur. On se tenait la main. Il nous a dit : "J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle : la bonne, c'est qu'on a retrouvé votre sœur, la mauvaise, c'est qu'elle est sans vie." Audrey se lève, quitte la pièce et cri dans le couloir. "Je me souviens, je ne versais pas une larme car je ne voulais pas y croire."

Les trois enfants sont envoyés à l'hôpital Pasteur où sont leurs parents pour y passer la nuit. "Ma mère était assise sur le lit, elle pleurait. J'ai fait un pas dans la chambre, ma mère m'a regardée, elle a crié tellement fort. Elle a dit : 'Regardez ma fille, elle est pas morte ! Regardez, c'est Laura, elle est là. C'est là que je me suis dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi." Audrey partira vivre un mois et demi chez une amie.

Arrivent les obsèques. Audrey ne va pas voir sa sœur dans son cercueil. Elle lui a laissé son doudou et a pris le sien."Je refusais de la voir avec son bleu sur la tête." Elle a préféré garder en tête la dernière image de Laura, heureuse, aux côtés de leur mère sur la Promenade. "Je refusais de la voir morte car on meurt d'une maladie mais pas d'une folie meurtrière". Au cimetière, Audrey se souvient avoir vu le cercueil de sa jumelle descendre dans ce "trou si profond". "Je jette la première fleur, je lui dis à quel point je l'aimais, à quel point elle me manque".