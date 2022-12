Procès de l'attentat de Nice : verdict attendu ce mardi pour les huit accusés

Le Pnat a requis quinze ans d'emprisonnement contre les trois hommes poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste (AMT), mais demandé l'abandon de la qualification "terroriste" contre l'un d'eux, Ramzi Arefa, qui "ne pouvait connaître la radicalisation" du tueur au vu de leurs contacts réduits. Ce Niçois de 27 ans a reconnu avoir fourni un pistolet à l'assaillant, qui s'en était servi lors de l'attentat sans faire de blessé. "Je suis coupable d'avoir vendu une arme, sans y réfléchir. Et depuis, ça fait plus de six ans que j'arrête pas d'y réfléchir", a-t-il assuré lundi. C'est le seul accusé qui encourt la perpétuité, car en situation de récidive en raison d'une condamnation pour vol en 2014.

Selon le Pnat, Mohamed Ghraieb, Franco-Tunisien de 47 ans, et Chokri Chafroud, Tunisien de 43 ans, "savaient" en revanche "que Lahouaiej Bouhlel était en mesure de commettre un attentat", même s'ils ont "commis des faits moins incriminants". Leurs avocats ont réclamé l'acquittement des deux hommes, qui risquent vingt ans de prison, fustigeant la "pauvreté" des preuves présentées contre eux. Les cinq autres accusés sont jugés pour trafic d'armes ou pour association de malfaiteurs, sans qualification terroriste. Le Pnat a requis de deux à dix ans de prison à leur encontre.