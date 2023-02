Procès de l'incendie de la rue Erlanger : 27 ans de réclusion requis contre l'accusée

Si Essia Boularès a bien "une personnalité complexe", sa décision de mettre le feu n'est ni "un geste délirant" ni "un geste impulsif", mais le résultat de "sa colère non maîtrisée et exacerbée par son alcoolisme", a estimé l'avocat général. L'accusée est "la seule auteure de cette terreur qui a emporté dix personnes dans la mort, blessé près de 100 autres personnes et plongé tant de familles dans la douleur", a-t-il martelé.