Procès de Monique Olivier : l’accusée "victime soumise" de Michel Fourniret ou "complice dès le premier acte" ?

Monique Olivier, 75 ans, est jugée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Elle comparait pour complicité dans les meurtres et les enlèvements de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish, et Estelle Mouzin. Ce mardi, plusieurs experts psychologues ont été entendus, notamment sur le QI et la personnalité de l’accusé. Leurs conclusions ne sont pas du tout les mêmes.

Elle les a tous écoutés, les uns après les autres, les fixant depuis le box, réagissant parfois par des signes d’agacement, hochant la tête ou levant les yeux au ciel. Ce mardi, au procès de Monique Olivier, jugée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans les meurtres et les enlèvements de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish, et Estelle Mouzin, sept experts psychologues ont été auditionnés.

Ces spécialistes ont été entendus en fonction de la chronologie des expertises qu’ils ont chacun menées, entre 2004 et 2023, sur l'accusée. Leurs conclusions n’ont pas été les mêmes, notamment sur le QI de l'ex-femme de Michel Fourniret que le Belge a évalué à 95 en 2004, avant que deux autres experts français ne l’évaluent à 131 en 2005, largement au-dessus de la moyenne…

Très intelligente ou dans la moyenne?

Face à la cour, les experts défendent leur travail. Le spécialiste belge Gauthier Pirson estime que les Français se sont sans doute trompés dans leur calcul. Eux se défendent en soutenant que les résultats des tests de QI sont fonction des méthodes utilisées, des périodes de vie du sujet expertisé et des états émotionnels de ce dernier. En 2004, 2005 et 2023, Monique Olivier n’était pas du tout dans le même état d’esprit, selon eux. D’ailleurs, la nouvelle expertise en 2023 conclura à un QI de 92 pour l’accusée… en deçà de l’évaluation donné par l’expert belge. Impossible de trancher sur ce point, même si certains se sont fait un avis sur les bancs des parties civiles et de la défense.

Autre point sur lequel les experts ne sont pas d’accord : la personnalité de l’accusée et son rapport à Michel Fourniret. Si tous sont unanimes sur l’absence d’empathie et d’émotion de Monique Olivier, ils ne se rejoignent pas sur un autre point pourtant fondamental. Monique Olivier a-t-elle été une victime soumise de Michel Fourniret ou une complice active du tueur ? Pour l’expert belge, "la peur de se retrouver seule explique la dépendance et c'est pour cela que Monique Olivier n'a jamais quitté Michel Fourniret", et qu’elle a participé à ces crimes. Pour ce psychologue, Monique Olivier a une soumission totale au tueur des Ardennes.

Pour le Français Philippe Herbelot, au contraire, Monique Olivier est "l'égérie", l'inspiratrice", "le miroir narcissique de Michel Fourniret". Elle est "l'assistante, celle qui passe les outils". "Elle est complice dès le premier acte. On sent que Monique Olivier a besoin d'être au service de Michel Fourniret", assure le psychologue. Jean-Luc Ployé, qui a co-signé avec Philippe Herbelot ce rapport, estime que "le couple fonctionne comme deux muscles en synergie : quand l'un ne fonctionne pas, l'autre le réalimente". L'expert-psychologue assure aussi que l’accusée a "un sens éthique". "Elle sait ce qu'est le bien et le mal. Elle sait ce que c'est que de transgresser un interdit. Elle n'est pas suggestible, elle peut prendre des initiatives et faire des choix", soutient-il.

"Suffisamment intelligente pour être responsable pénalement"

Que penser alors de ces expertises divergentes dont les plus récentes datent de 2023 ? Interrogé au sujet de son intelligence de Monique Olivier, Me Seban, avocat d’Eric Mouzin, estime que le niveau de son QI a finalement peu d’importance. "Elle est suffisamment intelligente, tous les experts le disent, pour être responsable pénalement, pour avoir compris la gravité des actes auxquels elle participait", considère-t-il.

Au sujet de la personnalité, l’avocat a aussi son avis. "Un expert nous dit qu’elle était soumise mais que cette soumission ne l’empêchait pas de faire son libre-arbitre. Un autre nous dit qu’elle participe de la dynamique du couple et que sans Monique Olivier, Michel Fourniret n’aurait pas été celui qui l’a été. Moi, je crois très clairement que l’on voit dans sa participation aux faits, dans son rôle dans chacun des faits, que sans elle Michel Fourniret n’aurait pas été le criminel en série qu’il a été. Elle a participé à la fois de sa jouissance, de son désir. Elle a obéi du début jusqu’à la fin", insiste-t-il.

Pour Me Delgenes, avocat de l'ex-femme du tueur en série, l’important aujourd’hui n’est finalement pas dans ces batailles d’experts mais dans la "reconnaissance de l’humanité" de l’accusée. "Monique Olivier est dans une démarche où elle a avoué les choses, où elle les reconnait. Sans les aveux de Monique Olivier on n’a pas de culpabilité", rappelle la robe noire. Selon Me Delgenes, si Monique Olivier a parlé, c'est aussi pour les familles des victimes, car pour elle, cela ne change rien. "Elle sera condamnée. J’ai dit déjà que je ne ferai pas appel car la peine prononcée sera absorbée par la première", a-t-il rappelé.

Monique Olivier a été condamnée en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans quatre meurtres et un viol commis par "l'Ogre des Ardennes".