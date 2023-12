Procès de Monique Olivier : l'ex-femme de Michel Fourniret condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité

Monique Olivier, 75 ans, a été condamnée ce mardi par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. L’ex-femme de Michel Fourniret était jugée depuis le 28 novembre pour complicité dans les enlèvements, assortis de viol ou tentative de viol, et meurtres de Marie-Angèle Domèce, et Joanna Parrish et pour complicité d'enlèvement et de séquestration suivis de mort d'Estelle Mouzin.

"Je confirme ce que j'ai dit, je regrette tout ce que j'ai fait et je demande pardon aux familles des victimes tout en sachant que c'est impardonnable ce que j'ai fait. Je ne vois pas d'autres choses à...", tels ont été les derniers mots de Monique Olivier, 75 ans, ce mardi matin à 10h13 à l'audience avant que la cour ne se retire pour délibérer.

Après une dizaine d'heures de délibération, la cour d'assises des Hauts-de-Seine l'a condamnée à mardi soir à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. La peine comprend également une interdiction de droits civiques, civils et familiaux pour une durée de dix ans.

À l'énoncé du verdict, l'accusée aux cheveux courts, gris, veste noire, pull gris, est restée impassible dans le box. "La peine est adéquate et proportionnée à l'extrême gravité des faits où l'implication de Monique Olivier est totale", a déclaré le président Didier Safar.

"Gravité exceptionnelle des faits commis"

Lundi matin, le ministère public avait requis contre l'accusée, ex-femme de Michel Fourniret, la peine maximale : la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, "au vu de la gravité exceptionnelle des faits commis, de la nécessaire protection de la société".

"Mme Olivier, vous n'êtes pas complice à ce moment-là, vous êtes auteur du choix de vous taire", avait relevé l'avocate générale Stéphanie Pottier.

"Sans elle, (Michel Fourniret) ne commet pas ces crimes. Avec elle, il les réussit", avait asséné l'autre avocat général, Hugues Julié. "Le complice, c'est l'allié, celui qui est uni étroitement à l'auteur, en l'espèce aujourd’hui devant vous, c’est l'épouse du tueur en série", avait-il poursuivi.

"Je vais bientôt crever, pourquoi je cacherais quelque chose ?"

Monique Olivier, 75 ans, comparaissait depuis le 28 novembre devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine. L’ex-femme du violeur et tueur en série était jugée pour complicité dans les enlèvements, assortis de viol ou tentative de viol, et meurtres de Marie-Angèle Domèce, 18 ans, en 1988 et Joanna Parrish, 20 ans en 1990 dans l'Yonne et pour complicité d'enlèvement et de séquestration suivis de mort au préjudice d'Estelle Mouzin, 9 ans, en 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne.

Au cours de son procès, l'accusée s'est exprimée plus qu'à l'accoutumée. Dans le box, elle a détaillé pour la première fois l'enfer qu'aurait vécu la petite Estelle, entre le 9 et le 11 janvier 2003, date à laquelle l'Ogre des Ardennes l'aurait enterrée après l'avoir tuée. Elle a également assuré avoir dit tout ce qu'elle avait à dire, jurant ne pas savoir où se trouvaient les corps de Marie-Angèle Domèce et Estelle Mouzin et affirmant que si elle le savait, elle le dirait. "Je vais bientôt crever, pourquoi je cacherais quelque chose ?" a-t-elle justifié. Même Selim Olivier, fils unique qu'elle a eu avec Michel Fourniret, n'est pas parvenu à faire parler sa mère. Interrogé mercredi dernier en visioconférence, l'homme aujourd'hui âgé de 35 ans avait lâché à sa mère :"T'as quoi à cacher ? Dehors, y’a personne qui t’attend. T'as qu'à dire tout ce que tu as à dire, comme ça tu te libères d'un poids". L'accusée septuagénaire lui avait rétorqué qu'il n'avait pas à lui "faire la morale".

Libérable en 2035

Pour complicité dans quatre des meurtres et un viol commis par l'Ogre des Ardennes, Monique Olivier a été condamnée en 2008 à Charleville-Mézières à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 28 ans.

En 2018, elle a été condamnée à Versailles à une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de 10 ans, pour complicité dans le meurtre de Farida Hammiche, épouse de Jean-Pierre Hellegouarch, ancien co-détenu de Michel Fourniret, à qui le couple avait volé des lingots d'or.

Le cumul de ces périodes de sûreté a atteint le maximum légal de 30 ans et court jusqu’au 5 décembre 2035. La peine à laquelle elle a été condamnée ce jour par la cour d’assises des Hauts-de-Seine en 2023, ne peut étendre davantage la période de sûreté actuellement en cours d’exécution puisqu’elle a déjà atteint ce maximum légal.