Procès de Monique Olivier : "Ce n'est pas moi qui ai poussé Michel Fourniret à faire toutes ces horreurs"

Monique Olivier, 75 ans, est jugée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Elle comparait pour complicité dans les meurtres et les enlèvements de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish et Estelle Mouzin. Ce matin, l'accusée a été appelée à réagir sur les déclarations faites par son ex-mari, de son vivant, à son sujet.

Ils ont divorcé en août 2010 et le portrait dressé par son ex-mari, Michel Fourniret, au cours d'interrogatoires entre 2019 et 2020 avant sa mort en 2021, n'a rien d'élogieux. Ce vendredi matin, Didier Safar, président de la cour d'assises des Hauts-de-Seine où est jugée Monique Olivier, 75 ans, pour complicité dans les meurtres et les enlèvements de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish, et Estelle Mouzin, en a lu une partie aux jurés, qui n'ont pas accès au dossier.

Une personne "sans affect" qui pouvait "continuer à mâcher son chewing-gum en toutes circonstances", "une épave", "une femme intelligente, mais avec un poil dans la main", et surtout, "un accélérateur" et non "un frein" dans ses crimes... Les qualificatifs cinglants du tueur en série à l'égard de son ex-femme ne manquent pas. Selon lui, sans elle, il n'aurait jamais tué ses victimes.

Pendant plus d'une heure, l'accusée a écouté les critiques sans broncher, avant que le président ne l'appelle à réagir. "À la lecture de toutes ces déclarations, je savais qu'il pouvait me détester, mais pas à ce point-là", commente Monique Olivier, d'une voix basse.

"Non, je ne l'ai pas encouragé !"

Le tueur en série aurait-il eu, comme il l'a affirmé à la juge Sabine Khéris, ce parcours criminel sans sa "mésange", comme il l'appelait, à ses côtés ? Évidemment, selon l'accusée. Pour elle, toutes ces déclarations sont fausses. "C'est pas moi qui l'ai poussé à faire tout ce qu'il s'est passé (...) Il avait besoin que quelqu'un l'accompagne pour voir ce qu'il était capable de faire, mais c'est pas moi qui l'ai poussé à faire tous ces meurtres, toutes ces horreurs, c'est pas moi", s'agace l'accusée debout dans le box.

Michel Fourniret avait assuré que rien de tout cela ne serait arrivé s'il était resté avec son ex-femme et mère de ses deux premiers fils. Et que c'est bien la rencontre avec Monique Olivier, après de nombreux échanges épistolaires alors qu'il était en prison, qui lui a permis ces atrocités. La septuagénaire, qui reconnait tous les faits qui lui sont reprochés en tant que complice, assure ne pas avoir été le moteur du couple dans ces actes terribles. Elle précise d'ailleurs qu'une fois les crimes commis, sa moitié ne voulait plus en parler. "Il décide de passer à autre chose, pour lui, c'est du passé" a-t-elle soutenu avant de se rasseoir dans le box.

Le procès se poursuit ce vendredi après-midi avec les plaidoiries des avocats de la partie civile. Suivront, lundi, le réquisitoire et les plaidoiries de la défense. Le verdict est, lui, attendu mardi prochain.