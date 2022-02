Procès Lelandais : "Il a enlevé Maelys pour la violer et la tuer", estime l'ex-procureur de Grenoble

Jean-Yves Coquillat se souvient à la barre l'émotion suscitée par cette affaire et sa "médiatisation extrême". "On s'identifie à la souffrance de cette famille", reconnaît-il. Il regrette aussi les "fuites dans la presse", alors que Maëlys était toujours recherchée. "Saper le travail d’enquête a été bien fait. Avant d’avoir le sang, l’opinion publique et les journalistes se posaient des questions". Et d'ajouter :"Je constatais des fuites chaque jour qui venaient de la Direction générale de la gendarmerie nationale. Je connais l’origine de ces fuites. On m’a demandé d’étudier les fadettes des journalistes et des généraux de la gendarmerie. J’ai refusé."

Puis face à la cour, il décrit la personnalité de l'accusé telle qu'il l'a perçue. "C'est quelqu'un de menteur, hâbleur, séducteur, dissimulateur, une personne organisée et qui s’adapte à toutes les situations. Lorsqu’on lui pose une question, il ne dira pas la vérité spontanément. Son système de défense est une stratégie et une tactique".