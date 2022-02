Procès de Nordahl Lelandais : "Pour moi, c'était du sexe, c'était purement sexuel"

Un peu plus tôt dans la matinée, le père et la mère de la fillette de 6 ans agressée avaient tous les deux déposé à la barre. Tous deux évoqué les vacances de cinq jours en Savoie au cours desquels eux et leurs trois filles ont séjourné chez les parents de Nordahl Lelandais, à Domessin, pour visiter la région. À l'époque, l'accusé leur apparaît comme "quelqu'un de très bien", "bienveillant", et se comportant tout à fait normalement. "Il avait l'air attentionné, il n'y avait rien qui aurait pu éveiller nos soupçons", expliquent-ils. Nordahl Lelandais est accusé d’avoir caressé le sexe de leur aînée, âgée à l'époque de 6 ans, alors qu'elle dormait dans l'une des chambres de la maison.

Ce lundi, la présidente de la cour d'assises a demandé à l'accusé ce qu'il avait à dire aux parents de ces fillettes. "Je suis désolé. Ils n'en sont aucunement responsables. Les petites, encore moins. C'est ma responsabilité", déclare l'ancien militaire.

"Il n'y a pas eu d'autres faits que ceux qu'on voit dans les vidéos ?, interroge Me Crespin, avocat des associations L'Enfant bleu et La Voix de l'Enfant.

- "Non", soutient l'accusé.

- "Et c'est quoi, ces faits ? Quel nom ça a ?"

- "De la pédophilie."

- "Vous admettez que vous avez des penchants pédophiles ?", enchaîne l'avocat.

- "Oui."

- "Ce sont des actes pédophiles. Nous sommes d'accord."