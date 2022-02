Procès de Nordahl Lelandais : un expert-psychiatre évoque un "risque statistique de récidive de 58% à 10 ans"

Le Dr Patrick Blachère a été le premier à venir à la barre ce mardi. Cet expert-psychiatre a rencontré Nordahl Lelandais pour la première fois en janvier 2018, dans le cadre de l'affaire Arthur Noyer. "Je suis le premier expert psychiatre à l’avoir vu. J’ai examiné son état mental, évalué sa dangerosité", explique-t-il à la cour.

Et selon lui, la dangerosité est bien présente et le risque de récidive réel chez le patient. "Le risque statistique de récidive est de 58% à dix ans à l'époque où je le vois pour le caporal Arthur Noyer." Puis à la demande de la présidente de la cour d'assises de l'Isère Valérie Blain, il précise son propos "le risque de récidive est statistiquement de 44 % à sept ans et de 58 % à dix ans. Cela ne veut pas dire que Nordahl Lelandais va récidiver mais il me paraissait important de signaler à la cour", ajoute-t-il.