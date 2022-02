Procès Lelandais : "Elle a crié, elle vous a supplié", insiste un avocat de la partie civile

Me Fabien Rajon, avocat de Jennifer et Colleen, la maman et la sœur de Maëlys, prend le relais. "Ce n’est pas ses aveux programmés et faussement sincères de vendredi dernier qui vont vous leurrer, lance-t-il très rapidement à la cour. Vous savez la dangerosité de cet homme. Il a beaucoup menti. Malgré ses amis et les parties civiles qui l’ont exhorté à parler, le masque n’est jamais tombé". Puis, s'adressant lui aussi à l'homme dans le box, il dit : "Vos cousines avaient 4 et 6 ans. Elles étaient innocentes. Maëlys avait 8 ans et vous l’avez tuée. Monsieur Lelandais, n’oubliez jamais vos morts. N’oubliez jamais Maëlys".

C'est à Colleen, 16 ans aujourd'hui, qu'il choisit de parler ensuite. "Ta famille a été saccagée. À la sortie de l’enfance, tu as basculé dans le monde cruel et violent des adultes. Mais l’avenir est à toi. Tu vas devoir trouver la force de te relever. Tu vas devoir avoir la force en le genre humain. Colleen, ne laisse personne et surtout pas cet accusé dans le box, te tirer vers le bas. Regarde cet homme. Regarde sa vie qu’il a lui-même mise à néant par sa seule faute. Regarde où mène le mensonge. Cet homme-là va vite retomber dans l’indifférence qu’il mérite. Une fois condamné, il allumera sa télévision et il constatera qu’il était l’idiot utile des médias et qu’il finira dans les poubelles de l’histoire. Un jour, un garçon, un vrai, te prendra par la main. Tu donneras la vie. Définitivement, oui, la vie vaut la peine d’être vécue, Colleen."

L'avocat de la mère et de la sœur de Maëlys lit peu après une lettre rédigée par les parents du caporal Arthur Noyer, tué lui aussi par Nordahl Lelandais. "Vous n’avez jamais rien avoué, vous avez toujours confirmé des preuves. Que vos mensonges et vos vérités finissent par vous étouffer, que les images de nos enfants morts vous hantent, écrivent-ils notamment. Vos excuses, nous les refusons. Force et courage pour continuer à écouter cet individu abject."