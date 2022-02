Procès Lelandais : "Si tu avais répondu à mon SMS, la petite serait encore là", lance l'accusé à son ex-petite amie

Et si c'était vrai ? Et si une réponse à un SMS aurait pu tout changé ? Ce vendredi matin, au procès de Nordahl Lelandais pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys dans la nuit du 26 au 27 août 2017, Anouchka est venue témoigner. Cette jeune femme de 29 ans, coiffeuse de profession, était la petite amie de Nordhal Lelandais entre 2016 et 2017. Elle est tombée enceinte en mars 2017, mais a avorté car selon elle, l'ancien maître chien ne voulait pas de l'enfant. Le couple ne se sépare pas malgré cela. À l'été 2017, ils sont ensemble.

D'ailleurs la dernière fois qu'Anouchka a vu Nordahl Lelandais, c'était le 31 août 2017, chez les parents de l'ancien militaire. Ce jour-là, ils ont un rapport sexuel. Au moment où ils s'apprêtent à remettre ça, les gendarmes viennent l'interpeller le suspect. Placé en garde à vue, Nordahl Lelandais sera finalement remis en liberté le lendemain. Une nouvelle garde à vue aura lieu deux jours plus tard. Le 3 septembre, le suspect est mis en examen pour "enlèvement et séquestration" et placé en détention provisoire.