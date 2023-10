Procès de Rédoine Faïd : 22 ans de prison requis contre le braqueur pour son évasion en 2018

Cinq ans après son évasion spectaculaire par hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne, une peine de 22 ans de prison a été requise à l'encontre de Rédoine Faïd devant la cour d'assises de Paris ce mardi.

Le braqueur multirécidiviste a accueilli ces réquisitions avec un sourire et un sifflotement indifférent. Rédoine Faïd "reconnaît l'ensemble des faits", a admis l'accusation au terme d'un réquisitoire de près de sept heures à deux voix, et après un mois et demi d'audience. "Ceci dit, il lui était impossible de nier l'évasion de son propre parloir".