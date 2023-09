Procès de Rédoine Faïd : "Il est trop calme (…) C'est une question de temps" pour qu'il "tente une évasion"

Ils connaissaient tous son passé de braqueur multirécidiviste et avaient tous en tête son évasion de 2013 avec prise d’otages et explosifs à Lille Sequedin. Pourtant, ce 1er juillet 2018, tous les surveillants pénitentiaires de la prison de Réau, ont été "surpris" par le scénario que jouent sous leurs yeux Rédoine Faïd et ses complices, avec fumigènes, disqueuse, armes et hélicoptère, comme ils en ont témoigné ce jeudi devant la cour d'assises de Paris.

Cet événement était-il prévisible ? Oui, selon la direction de l'établissement qui avait alerté sur ce "détenu modèle" mais aussi "très intelligent".