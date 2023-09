Procès de Rédoine Faïd : le roi de la belle révèle qu'il avait un téléphone et les plans de la prison

L'irruption de ce portable à l'audience est arrivé alors que la présidente interrogeait Rédoine Faïd sur les préparatifs de cette évasion. L'accusé lui répète qu'il peut compter sur ce "gars sûr", "ami de longue date", son "clone", le même que lui "dehors" et avec qui il "débat" souvent avec lui des modalités de son départ.

"Comment arriviez-vous à échanger avec votre gars sûr?", demande la magistrate intriguée alors que Rédoine Faïd est à l'isolement et que sa cellule est fouillée. "Bah j'avais un téléphone" répond le quinquagénaire, une pointe d'ironie dans la voix. "Comment l'avez-vous eu ?", poursuit la présidente. "Bah je l'ai eu. Et même s'il y a des brouilleurs à l'isolement, il y a toujours un endroit où, avec mon gars, on pouvait parler", livre-t-il simplement, soulignant qu'une évasion sans téléphone, ça n'était "pas possible".

"Mais vous ne croisiez personne. C'est donc quelqu'un de l'administration pénitentiaire qui vous a donné ce portable...", insiste la présidente qui veut à tout prix savoir comment ce mobile, que Rédoine Faïd a changé à plusieurs reprises selon lui, est entré dans la prison. L'accusé ne répond pas mais assure qu'il n'a jamais eu recours à ces drones que l'on a pu voir au-dessus de Réau notamment en février 2018, avant l'évasion. "J'imagine que vous rémunérez la personne pour ce portable", tente la présidente. "Échange de bons procédés", répond l'accusé sans vouloir en dire plus à ce sujet.