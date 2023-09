Procès de Rédoine Faïd : "On croyait que c'était un exercice..." L'évasion du braqueur racontée par un détenu

Ce dimanche matin, le détenu travaille dans la cour de la prison. Responsable du tri sélectif, il se trouve alors avec un autre détenu et un surveillant. Ils sont en train de sortir les poubelles. Vers 11 heures, le trio voit un hélicoptère s'approcher. "On croyait que c'était un exercice de la gendarmerie. Mais plus les secondes passaient, plus l'hélico s'avançait vers nous. On a demandé au surveillant si ça se passait toujours comme ça avec l'hélico des gendarmes. Il nous a dit 'non'", relate le détenu qui apparait dans l'un des petits écrans de la salle d'audience.

A 11h18, l'hélicoptère rentre dans la cour et stationne à un mètre au niveau du sol. "Un monsieur est sorti en tenue militaire. Puis un autre. Ils étaient armés. Là, je me suis rendu compte que ce n'était pas la gendarmerie, qu'il devait se passer quelque chose. Le monsieur en tenue militaire a allumé un fumigène. Le troisième était à côté de l'hélico, à quelques centimètres du sol. Le deuxième avait une disqueuse et s'approchait de la porte", poursuit-il avant d'ajouter :"Ils étaient tous cagoulés".

Le trio voit alors l'un des trois hommes scier une porte avec sa disqueuse et pénétrer dans l'établissement, accompagné d'un complice. L'hélicoptère, avec à son bord le pilote et un homme cagoulé lui aussi, est toujours dans la cour. Obstruées par le fumigène qui vient d'être lancé, les caméras de vidéosurveillance ne servent plus à rien.

"Ils sont ressortis à trois. J'ai reconnu la personne qui était avec eux. J'ai vu Rédoine. Je le voyais chaque matin, on se croisait. Quand je l'ai vu, je me suis dit : 'Ah, c'est lui' (qui s'est évadé, NDLR). Il m'a fait un signe genre 'Salut'" détaille le témoin. L'évasion a duré moins de dix minutes.