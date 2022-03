Procès de Saint-Etienne-du-Rouvray : les accusés condamnés de huit à treize ans de prison

Mercredi matin, les accusés avaient été invités à prendre la parole s'ils le souhaitaient. Premier à s'exprimer, Yassine Sebaihia a très brièvement assuré qu'il n'avait "jamais voulu participer à un attentat" et "jamais voulu partir en Syrie".

"J'ai été peiné par ce qui est arrivé", a ajouté le jeune homme de 27 ans, affirmant avoir opéré un "changement radical de direction" dans sa vie, en reprenant des études, et vouloir "vivre (sa) vie sereinement comme tout le monde".

"Je me suis déjà excusé, ça c'est que des mots", a ensuite déclaré Farid Khelil, cousin d'un des deux assassins du père Hamel, assurant vouloir joindre "les gestes à la parole" et devenir "un bon père, un bon citoyen". Il a affirmé que "l'humanisme" du rescapé de l'attentat, Guy Coponet, et "la force" de la sœur du prêtre assassiné, Roseline Hamel, représente "quelque chose qui (le) marquera à vie".

Aujourd'hui âgé de 36 ans, il a ajouté avoir "entendu" le message que lui a transmis l'une des religieuses présentes dans l'église le 26 juillet 2016, sœur Danielle, "Lève toi, sois un homme": "Ça fait six ans que je me redresse. Il me reste encore beaucoup de chemin". Puis il a conclu en demandant à la cour de lui accorder "une deuxième chance".

"Vu notre situation, on pourra jamais assez leur demander pardon", a souligné enfin Jean-Philippe Steven Jean Louis, à propos des victimes. "On est tous reliés par ce qu’on a vécu dans cette salle. Chaque jour je pense à vous", a-t-il assuré.

Le jeune homme de 25 ans a "remercié" les parties civiles pour l'absence de "paroles de haine" pendant les près de quatre semaines d'audience et assure avoir pris "comme des paroles d'éducation" les propos parfois "un peu véhéments" de leurs avocats.