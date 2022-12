Attentats de Bruxelles : la cour d'assises a entamé les débats ce lundi

Cinq jours après le tirage des jurés, la cour d'assises de Bruxelles a entamé, ce lundi 5 décembre à 10h, les débats au procès des attentats djihadistes qui ont fait 32 morts en 2016 dans la capitale belge. Cette nouvelle étape constitue un moment à la fois attendu et redouté par des victimes encore traumatisées.

Le matin du 22 mars 2016, deux djihadistes s'étaient fait exploser dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, et un troisième plus d'une heure plus tard dans une station de métro du quartier européen, causant 32 morts et plusieurs centaines de blessés. Ces attentats-suicides, revendiqués par le groupe État islamique, ont été perpétrés par la cellule djihadiste déjà à l'origine des attaques du 13 novembre 2015 (130 morts à Paris et Saint-Denis).

Face au neuf accusés, dont le Français Salah Abdeslam - seul membre encore en vie des commandos du 13-Novembre, arrêté à Bruxelles quatre jours avant les attentats de mars 2016 - plus d'un millier de personnes réclament la réparation d'un préjudice. Parmi ces parties civiles, des parents ou proches des 32 tués, des personnes blessées par les explosions ou traumatisées par les "scènes de guerre" vécues ce jour-là.