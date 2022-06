"Ça referme quelque chose, enfin" : le procès fini, les victimes du 13-Novembre entre choc et soulagement

Ont-ils eu le sentiment qu'un poids leur avait été retiré ?

La plupart des victimes ont été en tout cas soulagées, car ces dix mois ont été longs. Ceux qui étaient très souvent présents ont eu le sentiment qu'enfin, ils pourraient passer à autre chose, même si ce n'est peut-être que temporaire, en cas d'appel. Ça referme quelque chose, enfin. Le but de ce procès était quand même que des personnes reconnues comme victimes être en quelque sorte de "simples citoyens", et non plus uniquement des victimes. Ce procès a eu lieu, il a été reconnu, il a apporté des réponses. Il y a définitivement un avant et un après pour elles, comme pour les accusés.

Ensuite, c'est en face-à-face avec soi-même, ou avec l'aide d'un psychologue, qu'il faut essayer de tourner cette page. Ce qui ne veut pas dire oublier mais mieux vivre avec, que ce soit moins douloureux. Et puis pour de nombreuses victimes, c'était une aventure, une expérience très riche : elles ont appris beaucoup de choses, sur elles et les autres, et elles vont repartir avec cela en plus. L'idée n'est pas de retrouver la vie d'avant, mais de construire quelque chose de nouveau avec cet apport-là. Certains présidents d'associations pensent même à dissoudre leur organisation d'ici à quelques années. Il ne s'agit pas de dire : victime un jour, victime toujours. Il faut aussi renoncer à un moment donné à cette aventure.