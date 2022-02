Procès des attentats du 13 novembre : Salah Abdeslam sous-entend qu'il a renoncé à "enclencher" sa ceinture explosive

Et c'est sur cette déclaration spontanée que rebondiront plus tard les avocats de la partie civile, l'interrogeant à ce sujet. Car s'il n'est fait aujourd'hui aucun mystère sur l'adhésion de Salah Abdeslam au groupe État islamique - qu'il revendique - ni sur sa présence aux côtés des auteurs des attentats le 13-Novembre 2015, la question sur ce pourquoi il n'est pas passé à l'action reste sans réponse pour le moment.

Me Cerceau souhaite donc revenir sur ce point. "Vous dites que quelqu'un qui voudrait commettre un attentat pourrait dire que ça ne vaut pas la peine de faire marche arrière puisque, de toute façon, il va prendre le maximum. Que faudrait-il changer pour que ceux qui décident de faire marche arrière y parviennent ?", demande-t-il. "Moi les personnes qui étaient dans les terrasses, j'étais comme eux, je fréquentais les cafés comme ça, bien branchés. J'étais parfumé, bien habillé. Quelqu'un qui va là, il ne va pas s'éclater direct, il va y avoir un moment où il se dit : 'est-ce que je vais aller au bout ou pas ?'", explique l'accusé. Puis Salah Abdeslam argumente son propos. Selon lui, les éventuels futurs candidats aux martyrs, en voyant son cas, la peine qu'il encourt, sa situation carcérale, n'auraient aucune raison de renoncer. "Ça va augmenter la détermination d'autres personnes", assure le seul survivant du commando du 13 novembre.

Il ajoute ensuite cette phrase, qui surprendra tout le monde : "Nous on est là, on est en prison et on se dit, j'aurais dû enclencher ce truc (la ceinture explosive)". Critiquant à nouveau la manière dont on le traite en prison, son isolement, il poursuit sur sa lancée : "On se dit :'Est-ce que j'ai bien fait de faire marche arrière ou j'aurais dû aller jusqu'au bout ?'"

Une phrase qui laisse à penser que le djihadiste n'a pas eu de dysfonctionnement avec sa ceinture, comme cela a pu être dit, mais qu'il aurait renoncé à se faire exploser le 13 novembre 2015, contrairement son frère Brahim, mort en se faisant exploser au Comptoir Voltaire dans le 11e arrondissement.