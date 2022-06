Condamné à la perpétuité incompressible, Salah Abdeslam pourra-t-il un jour sortir de prison ?

Maître de conférence à la faculté de droit de Nancy et spécialiste du droit pénal, Jean-Baptiste Thierry note que "la perpétuité incompressible peut être prononcée dans deux cadres". Pour meurtres aggravés sur des mineurs ou des dépositaires de l'autorité publique tout d'abord, comme le précisent les articles 221-3 ou 221-4 du code pénal. Mais aussi, "depuis un texte du 3 juin 2016, pour des crimes terroristes".

Cette évolution législative étant intervenue à la suite des attentats commis à Paris, elle ne peut pas être invoquée pour justifier la peine de Salah Abdeslam. L'incompressibilité de la peine est donc ici rendue possible par le fait que les attaques ont aussi visé des forces de l'ordre. Si les victimes avaient été uniquement civiles, la cour n'aurait pas pu rendre un verdict similaire.

En pratique, à quoi va ressembler l'avenir de Salah Abdeslam ? S'il ne fait pas appel, il "sera incarcéré en maison centrale, sans doute d'ailleurs soumis à l’isolement", note Jean-Baptiste Thierry. Pour un peu moins de 30 ans, puisqu'il a déjà passé plusieurs années derrière les barreaux dans le cadre de sa détention provisoire. Durant les longues années qui l'attendent en prison, "il n’aura aucune possibilité d’obtenir une quelconque forme d’aménagement", insiste le spécialiste. Ce qui signifie "aucune libération conditionnelle, ni de régime de semi-liberté, et pas non plus de permission de sortie".

L'octroi d'un bracelet électronique ou d'une suspension de peine est enfin à écarter. Tout au plus pourrait-il sortir de prison en cas de deuil d'un proche, pour une opération de santé... "Mais même quand c'est accordé, il n'y a pas de garantie que cela soit mis en œuvre, puisqu'il est nécessaire de parvenir à mettre en place une escorte adéquate, en se prémunissant de tout risque d'évasion."