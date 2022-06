Attentats du 13-Novembre : "équilibré", "à la hauteur", "contrasté"... les réactions après le verdict

Arthur Dénouveaux, président de l'association de victimes Life For Paris, relève quant à lui que "le chemin face à cette horreur a été de se reconstruire en groupe, et pas individuellement. On avait besoin de se serrer les coudes et d'entendre ce que la justice avait à nous dire après six ans et demi (...) J'ai quand même l'impression d'un immense gâchis, on envoie des gens en prison, il y a eu plus de 130 morts et la justice vient réparer l’innommable. En réparant, on ne revient pas en arrière. Avant de penser l'après, je vais digérer le fait qu'on a fini une première boucle. J'espère conjuguer le mot victime au passé".