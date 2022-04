Procès du 13-Novembre : "Il y a certainement quelques vérités" dans le récit de Salah Abdeslam

"Jusqu'à présent, il fallait tirer les vers du nez à Salah Abdeslam, lui poser des questions. Il répond, il n'a pas envie de répondre, il use de son droit au silence. C'est lui qui manie, organise l'audience selon son bon vouloir. Mercredi, pour son dernier interrogatoire, il a décidé autre chose, comme s'il voulait aller sur le terrain de la sincérité. Qu'est ce qui l'a poussé à le faire, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il livre un récit en bloc, cohérent, sur lequel, semble-t-il, il a réfléchi", souligne Me Topaloff, autre avocate de parties civiles.

"Salah Abdeslam reconnaît les faits. Il a participé à l'organisation, il est allé chercher les gens en Europe centrale. Il a loué les voitures, loué les planques. Il avait une ceinture explosive et au dernier moment, il ne s'en est pas servi. La question demeurera éternelle : s'il la fait par humanité parce que des jeunes gens de son âge et qu'il n'a pas eu envie de les tuer ou bien si c'est la peur de la mort qui la fait reculer ou même si cela est vrai… Mais en tout cas, on a une version et on a des détails".