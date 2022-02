Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam interrogé, qu'en attendent les parties civiles ?

"Abdeslam, on l'attend parce que c'est lui qui est médiatisé, pointe Thierry, rescapé du Bataclan. Je ne pense pas qu'il va parler beaucoup. Il va juste dire comme toujours que c'est un combattant, et patati et patata. On attend tous quelque chose, qu'il raconte ce qu'il a fait après, quand il a déposé tout le monde, et pourquoi ce renoncement à se faire exploser. Pourquoi on a retrouvé son gilet d'explosifs dans une ruelle. (...) Abdeslam, c'est un maillon-clé dans l'attaque du Bataclan."

Georges Salines, père de Lola Salines, assassinée au Bataclan, indique à LCI-TF1 qu'il attend de Salah Abdeslam "qu'il parle déjà". "Nous avons maintenant deux accusés qui ont fait valoir leur droit au silence et j'espère que ce ne sera pas le cas pour lui". Il ajoute : "Salah Abdeslam a déjà fait des déclarations sur ses motivations donc je crains qu'il ne fasse que répéter cette ligne : 'On est venu se venger, etc., rien de personnel'. Tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt."

M. Salines aimerait que le seul survivant du commando "puisse donner des détails sur l'organisation de la cellule terroriste puisqu'il la connaît très bien. Ça malheureusement, je dis 'j'aimerais' mais je ne l'attends pas vraiment. On l'a vu avec Mohamed Abrini par exemple, dès que l'on aborde ce terrain-là, il se réfugie dans le silence ou dans les mensonges...", rappelle la partie civile, qui ne perd toutefois pas espoir d'obtenir des réponses.