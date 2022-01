Au procès du 13-Novembre : "C'était juste prendre la revanche parce qu'ils avaient tué des enfants"

Comment ce Pakistanais qui vivait avec sa mère et ses quatre frères et sœur s'est-il retrouvé sur zone puis missionné pour un attentat suicide en France ? "Après mes études coranique dans une madrasa, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai rencontré une personne sur internet. Elle m'a dit que c'est comme ça qu'on pratique l'islam", explique l'accusé tantôt avec l'aide d'une traductrice, tantôt en français. Selon lui, cet Internaute qu'il surnomme Abou Obeida lui a donné des codes et qu'il a pu ainsi "accéder à des livres sur le djihad" notamment. Il maintient qu'il n'a avant cela "jamais" passé une dizaine d'années au sein d'un groupe djihadiste pakistanais proche d'Al-Qaida, comme l'ont assuré les services de renseignement de son pays. "C'est faux ", insiste-t-il.

Le président lui demande pourquoi il a écouté cet Abou Obeida qu'il ne connaissait pas. "J'étais un musulman normal et lui il avait le don de faire tourner les gens. Il m'a dit :'T'es un musulman du coup tu dois faire ça, aller au sham'". Usman obéit.

Il se retrouve alors en Irak et en Syrie. Là-bas il prétend n'avoir fait qu'aller à la mosquée et lire le Coran. Il concède aussi "deux jours d'entraînement au tir à la Kalachnikov". Le président lui rappelle ce qu'il avait déclaré au cours d'un interrogatoire au sujet des règles de l'Etat islamique :"Ce que j'ai pu voir là-bas, c'est l'Islam qui fonctionnait, le bon Islam. Pour un adultère, la sanction est la lapidation. Les homosexuels, on les monte au sixième étage et on les jette dans le vide. On coupe la main des voleurs. J'ai retrouvé là-bas toute la pureté de l'Islam originel". Il prétend ce jour n'avoir pas vu cela "de ses propres yeux" mais "dans des vidéos".