Procès du 13-Novembre : "Je me suis fait avoir par les frères Abdeslam", affirme Mohamed Amri

Concernant Brahim Abdeslam qui l'a employé quelques mois au noir dans son café Les Béguines à Molenbeek en 2015, Mohamed Amri déclare : "Moi j'ai rien remarqué de radicalisé, Moi je vous dis, Brahim Abdeslam, il n'était pas radicalisé pour moi: Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui il fumait, buvait de l'alcool était radicalisé ? Brahim Abdeslam il faisait tout ça".

Selon lui, l'homme qui s'est fait exploser au Comptoir Voltaire le 13 Novembre 2015, pouvait être "zinzin", "nerveux", qui "peutêtre violent" mais c'est tout.

Les vidéos sur l'Etat islamique que certains ont visionné dans le troquet de 15 m2 en haut et au sous-sol ? Mohamed Amri indique qu'il ne les a pas vues. "Brahim faisait ça discrètement". Il n'a pas vu non plus que Brahim Abdeslam échangeait avec Abdelhamid Abaaoud et qu'il voulait rejoindre ce dernier en Syrie. D'ailleurs, la vidéo du cerveau présumé des attentats trainant des cadavres avec son pick-up, Mohamed Amri indique l'avoir vue pour la première fois à l'audience, quand elle a été projetée.

Quant à Salah Abdeslam, il s'est rapproché de lui quand ce dernier a commencé à fréquenter le café Les Béguines en 2015. "La vérité, je me rappelle pas de ce qui nous a rapprochés. Peut-être qu'on a été au casino, boire un verre ou manger un truc. Salah Abdeslam, c'est quelqu'un de bien", assume L'accusé.