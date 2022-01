Procès du 13-Novembre : l'accusé Mohamed Bakkali se terre dans le silence

Mohamed Bakkali continue son explication : "Ma parole est toujours suspecte, elle n'a pas de valeur, j'ai eu beau jouer le jeu ça n'a rien changé il y a eu les cinq semaines de parties civiles difficiles à encaisser ça m'a achevé, je n'ai plus la force de me battre ni de m'expliquer". Il conclut : "On me demande de parler de chose qui datent d'il y a plus de six ans, je préfère faire valoir mon droit au silence".

"C'est votre droit le plus absolu, mais je préfère insister un petit peu", commente le président de la cour d'assises spéciale.

"Quoi que je fasse, c'est toujours la même chose. Tout est considéré comme de la ruse. Moi, je peux plus. Depuis le début du procès, on ne voit pas ce que je vis derrière. Je me suis battu, j'ai été condamné à quelque chose que je n'ai pas fait. Je suis en appel, je le sais, mais la réalité, c'est qu'on sait très bien, c'est qu'appel ou pas appel, on continue à me condamner sans preuve", poursuit l'accusé.

Le président ne baisse pas les bas, et tente de convaincre l'accusé. "C'est dommage de ne pas vous expliquer devant une autre juridiction (...) Je connais des dossiers où il y a eu des acquittements après des condamnations", argumente Jean-Louis Périès. "Dans des affaires de terrorisme aussi graves ?", questionne l'accusé.

Le président n'a pas d'exemples sous la main. Il commence ensuite les lectures des déclarations de Mohamed Bakkali faites au cours de ses différents interrogatoires pendant l'instruction. À plusieurs reprises, il tente d'avoir des éléments : "On aurait bien aimé en savoir plus", "on aurait bien aimé avoir vos explications". Comme avec l'accusé Osama Krayem il y a quelques semaines, il n'aura pas plus de succès.