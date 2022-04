Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam "n'a pas de trouble psychique qui y ait pu entraver le contrôle de ses actes"

Il aura fallu plus six ans pour qu'il accepte l'entretien et ça n'est que le 12 novembre 2021, alors que le procès avait déjà commencé depuis deux mois, que Salah Abdeslam a rencontré les deux experts-psychiatres à la prison de Fleury-Mérogis où il est détenu.

"Nous avons été d'emblée confrontés à la banalité du mal, c'est-à-dire au fossé immense entre l'énormité des crimes commis et la banalité de Salah Abdeslam, déclare d'emblée le Dr Daniel Zagury. C'est un constat répété, la participation à de tels actes ne requiert ni d'être un grand pervers, ni d'être un grand malade, ni un grand psychopathe". "Salah Abdeslam s'est montré courtois, calme, très contrôlé, exprimant peu d'émotion. Il a parlé de ses conditions de détention, les déplacements les yeux bandés..." poursuit le Dr Bernard Ballivet.

Les deux experts précisent également que le seul survivant du commando du 13 novembre a posé des conditions pour que l'entretien se fasse. "Il ne voulait pas parler des faits", précise Dr Ballibet. Pas question non plus d'évoquer l'épisode relaté par la direction de la prison concernant un événement survenu un an environ après son incarcération, au cours duquel le détenu à l'isolement était persuadé que "les surveillants voulaient le tuer". "Il voyait de la colle partout dans sa cellule", relatent les experts.