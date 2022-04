Procès du 13-Novembre : les Eagles of Death Metal attendus à la barre

Le 13 novembre 2015, les terroristes avaient fait irruption dans la salle de concert alors que le groupe jouait depuis une heure environ. C'est pendant le morceau "Kiss the devil" que les terroristes ont fait irruption et tiré à la kalachnikov sur des dizaines d'innocents. 90 personnes sont mortes et des centaines d'autres ont été blessées.

Les membres du groupe ont eux réussi à s'enfuir, profitant d'un moment où les assaillants rechargeaient leurs armes. Eden Galindo, Jesse Hughes et Julian Dorio, sont sortis ensemble par une porte et se sont dirigés vers les loges, pour chercher la petite amie de Jesse Hughes. En ouvrant la porte du couloir, il tombe sur l'un des terroristes. "Il a brandi son fusil sur moi et le canon de fusil a frappé l'encadrement de la porte et je me suis dit : "Oh merde !", a confié Jesse Hugues dans un entretien à Vice au cours duquel il n'a pu retenir ses larmes. Lui et les autres membres du groupe font demi-tour et parviennent finalement à s'enfuir. Matt McJunkins s’était lui réfugié dans la salle en coulisses avec d'autres personnes. Julian Dorio s'était jeté au sol.