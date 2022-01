Procès des attentats du 13-Novembre : les témoins sont-ils obligés de se présenter à l'audience ?

"La situation dans laquelle Mme Grégoire, juge d'instruction, place la cour est tout à fait gravissime", avait renchéri mercredi Me Abraham Johnson, avocat de l'accusé Mohamed Bakkali. "Son absence est absolument intolérable du point de vue de la défense, du dossier et du droit. Yassine Atar est en prison depuis mars 2016 sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par cette magistrate belge", avait rappelé Me Raphaël Kempf, l'avocat du frère d'Oussama Atar, commanditaire présumé des attentats de Paris. "L'absence de cette magistrate nous parait honteuse et pas à la hauteur de cette audience qui est la vôtre."

Me Vettes, avocat de Salah Abdeslam, avait emboité le pas de ses confrères : "C'est quand même gravissime ce qu'il se passe. Quel est le niveau de confiance que peuvent avoir ceux qui sont derrière nous quand ils voient le comportement que certains peuvent avoir devant votre cour". La robe noire va jusqu'à jusqu'à parler du "mépris total de cette audience". Il s'était également étonné que le Parquet national antiterroriste (Pnat) réagisse à l'absence de certains témoins mais pas à d'autres, comme celle de cette magistrate.