Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam muré dans le silence

Les parties civiles attendaient beaucoup de cette journée. Salah Abdeslam qui s'était montré plutôt bavard jusqu'à présent à l'audience, allait peut-être livrer des explications sur le 13 novembre et les jours ayant précédé cette terrible soirée. Mais très rapidement, l'accusé a coupé court aux espérances, indiquant qu'il allait faire usage à son droit au silence. La consternation s'est emparée de la salle d'audience, comble pour l'occasion. Après en avoir demandé l'autorisation, le seul survivant du commando du 13 novembre 2015 s'est donc rassis. Que devait-il fait ce soir-là ? Sur ordre de qui ? Quelle était la cible ? Les questions de la cour, de l'avocat général et des avocats des parties civiles resteront en suspens.

Seule Me Josserand-Schmidt, avocate de parties civiles, à qui l'accusé avait promis des réponses il y a quelques semaines, parviendra à obtenir quelques rares mots de l'accusé, sur la succession d'événements qui l'ont conduits à jeter sa ceinture dans une poubelle de Montrouge. "J'ai renoncé à enclencher ma ceinture. Pas par lâcheté, pas par peur. Mais parce que je voulais pas, c'est tout", affirme l'homme de 32 ans. Pourquoi avait-il parlé alors dans un premier temps d'un dysfonctionnement ? "J'avais peur du regard des autres. J'avais honte de ne pas avoir été jusqu'au bout, et j'avais 25 ans aussi", explique l'accusé. Pas de quoi convaincre les parties civiles et leurs avocats dont les réactions dans et devant la salle ont été nombreuses après ce silence inattendu.