Procès du 13-Novembre : l'audition des Eagles of Death Metal se tiendra mardi 17 mai

L'audition des membres du groupe était prévue les 10 et 11 mai, mais un nouveau cas de Covid parmi les accusés, Farid Kharkach, l'a décalée.

Au total, 69 rescapés ou proches des victimes des attaques jihadistes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis doivent déposer à la barre jusqu'au 19 mai, à raison d'une vingtaine d'auditions par jour. Au Bataclan, 90 personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessées.