Procès du 13-Novembre : la perpétuité incompressible requise contre Salah Abdeslam

Au procès des attentats du 13-Novembre et au terme de trois jours de réquisitoire, les avocats généraux ont demandé, ce vendredi 10 juin, les peines qu'ils estimaient à la hauteur des crimes commis. Un peu avant 17h, l'avocate générale Camille Hennetier a détaillé les peines requises, de la plus faible, à la plus lourde, terminant sans surprise par Mohamed Abrini, alias "l'homme au chapeau", et Salah Abdeslam.

"Leurs destins sont liés à bien des égards. Ils sont les deux seuls survivants des convois de la mort", a insisté la représentante du Parquet national antiterroriste (Pnat). À l'encontre de Mohamed Abrini l'avocate générale a requis la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sureté de 22 ans. À l'encontre de Salah Abdeslam, elle a requis la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté incompressible.