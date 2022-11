Rouen : deux femmes jugées pour avoir assassiné et démembré un homme

L'enquête a permis de reconstituer que Céline Vasselin et Jessica Adam avaient effectué les jours précédents le meurtre, dans des magasins d'accessoires et de bricolage, des achats de matériel, bâches, scotch, cordes, scie, masse... La mère de Céline Vasselin et l'une de ses meilleures amies ont également été poursuivies pour ne pas avoir empêché le crime, pourtant porté à leurs connaissances. La mère, décédée en 2020, n'est plus poursuivie, mais la troisième femme devra aussi comparaître.

Selon Céline Vasselin, le père de son fils se montrait violent, notamment sous l'effet de l'alcool. Son entourage a témoigné des violences subies au sein du couple et de la peur que lui inspirait son compagnon. Quant à Jessica Adam, elle a, selon son avocat, vécu une jeunesse violente. Toutes deux n'avaient jamais été condamnées par la justice et comparaîtront sous mandat de dépôt. Elles encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès doit durer jusqu'à vendredi.