Affaire des fuites au 36 quai des Orfèvres : 19 personnes jugées, dont l'"escroc des stars"

Longuement instruit, ce dossier a peiné à arriver au procès. Le premier volet de trafic d'influence, disjoint, devait initialement être jugé séparément mais, après deux faux départs en 2020 et 2021, les trois volets ont été réunis. Bernard Petit, 66 ans, est renvoyé devant le tribunal pour révélation d'information sur une instruction à une personne susceptible d'être impliquée et violation du secret de l'instruction. Il sera présent lundi à la barre, a indiqué son avocat Me Arthur Dethomas qui n'a pas souhaité s'exprimer avant l'audience. Au cours de l'enquête, Bernard Petit a "formellement" contesté avoir transmis une quelconque information.

A 55 ans, Christophe Rocancourt est jugé pour trafic d'influence et escroquerie notamment. Soulignant l'ancienneté des faits, son avocat Me Jérôme Boursican a déclaré que son client "travaille dans une maison de production prestigieuse et s'expliquera volontiers sur des faits très marginaux dans cette procédure qui, pour l'essentiel, ne le concerne pas".