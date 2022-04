Procès des "voltigeurs" : ils volaient les chargements de camions à 90 km/h

"Il faut énormément de dextérité, beaucoup d'audace et de sang-froid", a souligné la représentante du parquet lors de leur procès qui s'est achevé ce mardi 19 avril. L'équipe "à tiroirs" était "particulièrement organisée", a-t-elle ajouté, citant la location de chambres d'hôtels à l'aide de fausses identités, l'aménagement de trappes dans les véhicules, les repérages près d'entrepôts pour cibler les camions, la communication par talkies-walkies pendant les vols. En quinze minutes, le poids-lourd était vidé et le chauffeur routier ne s'apercevait de rien ; les cambrioleurs étant caché par son angle mort. La marchandise volée était ensuite écoulée en Roumanie. En France, l'équipe interpellée aurait sévi aux quatre coins du pays. Le tribunal est saisi de onze vols aggravés, commis en 2018 et 2019, au préjudice de plusieurs entreprises. Les sociétés Tech Data et Christian Dior se sont constituées parties civiles.

Vendredi 16 avril, le parquet a requis des peines allant de trois à huit ans d'emprisonnement assorties d'amendes allant de 3.000 à 60.000 euros. Les peines les plus lourdes ont été requises contre les premiers rôles présumés de cette bande soupçonnée d'avoir également sévi dans d'autres pays européens, Nicolae D., 38 ans, Adrian P., 37 ans, et Danut I., 44 ans. Des sanctions jugées trop sévères par la défense : "Il n'y a pas la moindre violence, menace, ou séquestration, cela n'est pas contesté d'un côté ou de l'autre. Les chauffeurs, dans la majorité des cas, ne se rendent même pas compte de ce qui s'est passé. Donc, on est vraiment sur de la stricte atteinte aux biens", avance Me Stéphane Gas, l'avocat de deux prévenus.