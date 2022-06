"Je ne suis pas un assassin" : les derniers mots de Salah Abdeslam au procès du 13-Novembre

Cheveux bruns coupés courts, barbe, fine doudoune beige à manches longues, le principal accusé adresse ses "premiers mots pour les victimes". "Je vous ai présenté mes excuses et certains vous diront qu'elles sont insincères, que c'est une stratégie. Plus de 130 morts, Plus de 400 blessés. Qui peut présenter des excuses insincères face à tant de souffrance", lance calmement et distinctement celui qui s'était présenté en début de procès comme un "combattant de l'État islamique".

L'accusé, contre lequel la perpétuité incompressible a été requise, évoque ses conditions de détention, avec des "surveillants qui l'ont malmené". "Si on vous annonce la nouvelle de ma mort, sachez que je ne me suis pas suicidé. Ils prennent du plaisir à me faire du mal. On m'a harcelé jour et nuit. J'avais mal au ventre, je vomissais. J'ai cru qu'on m'empoisonnait", explique Salah Abdeslam qui avait alors l'appendicite.

"On m'a trainé comme un chien jusqu'à l'hôpital. J'avais les menottes, on m'a mis une cagoule. Je frôlais la crise d'angoisse à chaque instant. J'avais l'impression d'être dans un cercueil, crucifié", poursuit-il.