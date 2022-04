Procès du 13-Novembre : les "excuses" de Salah Abdeslam divisent les parties civiles

Ce sont des mots, qui ont surpris, tant par leur soudaineté, que par leur contenu. Ce vendredi, au troisième et dernier jour de son ultime interrogatoire, le seul survivant du commando djihadiste du 13 novembre 2015, s'est excusé auprès des victimes. Il n'avait avant cela pas pu contenir quelques larmes après avoir évoqué sa mère. Deux premières dans ce procès historique.

"Je voudrais dire que cette histoire du 13 novembre, elle s'est écrite avec le sang des victimes, c'est leur histoire et moi j'en fais partie. Je suis lié à eux et ils sont liés à moi. On dit : 'Aime ton ami avec modération car demain il pourrait devenir ton ennemi. Déteste ton ennemi avec modération peut-être sera-t-il un jour ton ami'. Je vous demande de me détester avec modération", a ainsi commencé Salah Abdeslam.