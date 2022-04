Procès du 13-Novembre : comment Abdelhamid Abaaoud a "convaincu" Salah Abdeslam de "frapper la France"

Le principal accusé qui affirme qu'il ne faisait qu'aider son frère à la fin de l'été 2015 et au début de l'automne en ramenant des personnes dans le cadre d'une "aide humanitaire", a donc expliqué comment il s'était retrouvé dans cette "histoire du 13-Novembre". Selon lui, c'est Abdelhamid Abaaoud, coordinateur des attaques, qui l'aurait convaincu, 48 heures avant les attentats.

"Comment ?" interroge Me Olivia Ronen, autre avocate du trentenaire. "Il me dit que ce sera quelque chose de grand de frapper la France en son centre, que beaucoup de femmes et d'enfants innocents sont morts (en Syrie, ndlr). Il me dit que la France ne cesse de combattre les musulmans, de les insulter, d'insulter le Prophète, de les rabaisser. Que nos frères et nos sœurs sont en train de souffrir. Il m'explique que c'est le Paradis qui m'attend si je le fais", raconte Salah Abdeslam.

Il poursuit : "Mon frère Abdeslam Brahim va me dire : 'Ouais tu es capable de le faire' et je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne parle pas beaucoup, que c'est plus le silence. J'essaie de trouver des prétextes et des excuses et au final, à force d'entendre ça je me dis : 'Salah c'est bon'Je vais y aller'".