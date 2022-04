Procès du 13-Novembre : "Donnez-moi la chance de retrouver ma famille", ces mots de Salah Abdeslam qui ne passent pas

Ce jeudi donc, les représentants du ministère public et les avocats étaient impatients de lui poser des questions. Salah Abdeslam confirme qu'il adhère aux thèses de l'État islamique, répètera qu'il ne se souvient plus de l'adresse de ce café dans lequel il devait se faire exploser, qu'il n'était pas prévu sur les attaques avant le 12 novembre… Mais surtout, il suscitera l'émoi dans la salle d'audience en osant quelques mots à l'adresse des parties civiles.

"J'ai éprouvé de la compassion pour ces personnes qui sont décédées, c'est des scènes d'horreur que l'on voit encore, aujourd'hui en Ukraine par exemple. Pour beaucoup de personnes ici, je suis la cause de tous ces décès. Les mots ne pourront pas en tout cas ramener les personnes qui sont parties", lance Salah Abdeslam répondant à une question de Me Aurélie Cerceau, avocate de parties civiles.

Pensant aux victimes venues témoigner à la barre au procès, il ajoute : "J ai vu en elles qu'elles sont ressorties plus fortes de toutes ces épreuves-là, plus cultivées, et avec une sensibilité. Elles ont acquis des qualités que l'on ne peut pas acheter au supermarché et que l'on peut acquérir que dans ces épreuves". Insupportable pour les parties civiles dans la salle. L'une d'elle se lève et part. Une autre applaudit, écœurée d'entendre ce discours et crie un ironique : "Merci".